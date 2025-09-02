구로구, 치매 예방부터 실종 대응까지 복지부 장관상

이미지 확대 서울 구로구 보건소 관계자가 지난달 보건간호사 직무교육 및 우수사례 부문 보건복지부 장관상을 받고 기념사진을 찍고 있다.



서울 구로구가 지난달 ‘보건간호사 직무교육 및 우수사례 발표대회’에서 보건간호사 우수사례 부문 보건복지부 장관상을 수상했다고 2일 밝혔다.구로구 관계자는 “치매 사각지대 해소를 위한 ‘기억 지킴 지브로 프로젝트’를 발표해 높은 평가를 받았다”고 설명했다. 대한간호협회 보건간호사회가 주최해 이번 대회는 지역사회에서 추진한 우수 보건사업과 사례를 공유하고 보건간호사의 전문성과 역량을 강화하는 자리였다.구로구는 서울시 최초로 검진·치료·사후관리까지 한번에 지원하는 ‘기억 동행 이동카’를 운영하고 주민, 경찰이 함께한 치매 실종 모의훈련 ‘지브로 프로젝트’을 운영하고 있다.기억 동행 이동카는 이동이 어려운 어르신들을 직접 찾아가 검진과 상담, 병원 연계를 제공하는 이동형 서비스다. 구는 이번 수상을 계기로 치매 돌봄 공백을 해소하고 고령화 시대를 대비한 선제적 정책 추진을 더욱 강화할 방침이다.장인홍 구로구청장은 “이번 수상은 주민과 기관, 지역사회가 함께 협력해 만든 결과”라며 “앞으로도 치매로부터 안전한 지역사회를 만들기 위해 모든 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.서유미 기자