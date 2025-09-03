구로구, 5일부터 어르신 스포츠시설 이용료 지원자 모집

만 65세 이상 기초연금 수급 어르신 대상

1차 5만원·2차 10만원 지원

서울 구로구가 오는 5일부터 ‘어르신 스포츠시설 이용료 지원사업’ 2차 모집을 시작한다고 3일 밝혔다. 예산 소진 시까지 진행되며, 만 65세 이상 기초연금 수급 어르신이면 누구나 신청할 수 있다.어르신 스포츠시설 이용료 지원사업은 문화체육관광부 주관하에 어르신의 여가 체육활동 참여를 독려하고, 운동을 통한 건강한 노후를 지원하는 사업이다.구로구는 지난 1차 모집에서 800여 명을 모집했고, 이번 2차 모집을 통해 2천여 명의 어르신에게 혜택을 제공할 계획이다.1차 선정자도 2차 모집에 반드시 신청해야 추가 지원금 10만원을 받을 수 있으므로 기간 내 신청을 서둘러야 한다. 상품권은 제로페이 가맹 운동시설에서 사용할 수 있고, 가맹점 현황은 제로페이맵 앱에서 확인 가능하다.장인홍 구로구청장은 “이번 2차 모집을 통해 더 많은 어르신이 체육시설을 부담 없이 이용할 수 있도록 지원할 계획”이라며 “어르신들의 건강한 노후생활에 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.서유미 기자