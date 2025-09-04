당신이 광진의 영웅… 7일 사회복지의 날 행사

구청 대강당서 유공자 표창

이미지 확대 김경호 서울 광진구청장

2025-09-04 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 광진구가 사회복지의 날을 맞아 오는 5일 구청 대강당에서 ‘사회복지의 날 기념식’을 연다고 3일 밝혔다.광진구 관계자는 “‘당신이 광진의 영웅입니다’라는 주제 아래 사회복지종사자와 지역사회보장협의체 위원 등 400여명이 모여 서로의 노고에 박수를 보내는 자리”라며 “지역사회를 위한 따뜻한 손길과 헌신은 어려움에 처한 이웃이 희망을 발견하는 통로”라고 설명했다.사회복지 분야 곳곳에서 헌신하는 사회복지 유공자에게 표창을 수여하고 현장의 이야기를 담은 영상과 축하 공연을 통해 사회복지의 가치를 구민과 함께 나누는 뜻깊은 시간을 준비했다. 서로 돕고 함께 성장하는 복지공동체로서의 역할을 다지는 자리다.또 사회복지종사자들을 위한 특별한 재충전의 시간을 준비했다. 10일 오후 4시, NC이스트폴 메가박스에서 열리는 ‘힐링시네마’는 광진복지재단의 후원으로 사회 곳곳에서 헌신해온 종사자들에게 재충전의 시간을 선사한다.사회복지의 날은 매년 9월 7일, 사회복지의 소중한 가치를 되새기고 종사자들의 노고를 격려하기 위해 지정된 법정기념일이다.김경호 광진구청장은 “사회복지의 날은 우리 곁에서 가장 가까이 어려운 이웃을 보듬어 주시는 사회복지인들의 헌신을 기억하는 날”이라며 “이번 행사가 위로와 격려의 자리가 되기를 바란다”고 했다.이어 “어려운 이웃을 위해 최일선에서 헌신하시는 모든 사회복지 관계자분들께 깊이 감사드리며 더 나은 환경에서 자긍심을 가지고 일할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 했다.서유미 기자