높이 15m 미끄럼틀 타고 ‘슝~’…동작구 신청사는 신나는 핫플

이미지 확대 서울 동작구 신청사에 설치된 높이 15m의 대형 미끄럼틀 ‘D-라이드’(가칭).

“높이 15m의 대형 미끄럼틀을 이제 동작구 신청사에서 탈 수 있습니다. 누구나, 그것도 무료로요. 어서 줄 서세요.”박일하 서울 동작구청장은 지난 3일 신청사를 한 바퀴 돌아본 후 이같이 말했다. 45년 만의 신청사 이전을 기념해 열리는 개청식을 이틀 앞두고 직접 시설 점검 등에 나선 것이다. 이날 그의 발걸음이 멈춘 곳은 신청사에서 가장 눈에 띄는 높이 15m의 대형 미끄럼틀인 ‘D-라이드’(가칭) 앞이었다. D-라이드를 타면 지상 4층에서 지하 1층까지 내려오는데 10초도 채 걸리지 않는다. 놀이공원에 있는 기구가 떠오를 정도로 속도감도 느낄 수 있다.D-라이드는 단순히 구민에게 즐거움을 주기 위한 놀이시설이 아니다. 미끄럼틀을 일종의 유인책으로 삼아 자연스럽게 신청사를 찾는 환경을 만들기 위한 박 구청장의 세심한 배려다. 지하 3층에서 지상 10층 규모(연면적 4만 4672㎡)로 만들어진 신청사는 행정과 상업 기능이 공존하는 ‘관상 복합청사’다. 상가 매출이 늘면 구청 수익도 늘어나는 구조인 셈이다.박 구청장은 “단순히 재밌게 타라는 이유로만 만들었겠느냐. 입소문을 타면 분명 사람이 몰릴 것이고, 미끄럼틀을 기다리다 보면 배고파서 밥도 먹고, 커피도 한잔할 것”이라며 “신청사가 우리 구의 랜드마크가 되는 데 D-라이드가 큰 역할을 할 것”이라고 말했다. 이어 “싱가포르 공항에도 미끄럼틀이 있지만, 아래로 쭉 떨어지는 구조라 ﻿조금 심심해 보였다”라며 “우리 구청의 D-라이드는 내려가는 곳이 두개인 복합형이다. 전 세계 어디에도 없는 시설이다. 속도도 빠르고 재밌다”고 말하며 활짝 웃었다.D-라이드와 함께 청사 곳곳에도 눈길을 끄는 시설이 많다. 1층은 버스킹과 전시가 가능한 축제 공간으로 활용한다. 아이들을 위한 다양한 시설도 들어선다. 지하 1층에는 최신 장비를 갖춘 오픈 스튜디오가 마련됐다. 이곳에서 누구나 유튜브 영상을 제작할 수 있다.임태환 기자