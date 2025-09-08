교육에서 취업까지… 용산 ‘용기인 만들기’

도배·목공 등 전문 기술 인력 양성

2025-09-08 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산구는 일자리 사업으로 기술인력 양성과정인 일명 ‘용기인 만들기 프로젝트’를 추진한다고 7일 밝혔다.이번 프로젝트는 도배, 목공, 에어컨 설치·유지 보수 등 3개 분야의 전문 기술 인력을 양성한다. 도배·목공 과정은 15명을 모집한다. 지난 4일부터 18일까지 구청 1층 일자리플러스센터를 방문하거나 이메일로 신청하면 된다. 오는 22일 면접을 거쳐 최종 선발한다.목공 교육은 27일부터 11월 29일까지 매주 토·일요일 136시간, 도배 교육은 다음달 16일부터 11월 19일까지 매주 월~금요일 200시간 운영된다. 교육은 중구 신진직업교육원에서 이뤄지고 교육비는 무료다.에어컨 설치·유지 보수 기술인력 양성과정은 다음달 21일부터 11월 26일까지 한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스에서 운영된다. 다음달 12일까지 신청하면 된다.박희영 용산구청장은 “구민들이 현장에서 즉시 활용할 수 있는 전문 기술을 습득해 경제적 자립 기반을 마련할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.서유미 기자