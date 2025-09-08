서초, 극한 가뭄 강릉에 생수 3200병 전달

물 운반하는 살수차 지원도 검토

2006년 자매결연 이후 교류 확대

서울 서초구가 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강원 강릉시를 돕기 위해 지난 5일 2ℓ짜리 생수 3200병을 긴급 지원했다고 7일 밝혔다.이날 강릉시를 직접 방문해 전달된 생수 3200병은 강릉 시민들에게 생활용수로 배부될 예정이다. 강릉시에 재난 사태가 선포된 만큼 서초구는 지역사회보장협의체를 통한 추가 생수 지원과 후원 기업 발굴, 물 운반을 위한 살수차 대기 등 방안도 검토하고 있다.서초구는 앞서 2006년 강릉시와 자매결연을 맺은 뒤 교류를 이어오고 있다. 서초구는 2022년과 2023년 강릉 산불 피해 당시 생수, 라면, 김치 등 긴급 구호물품을 지원했다. 강릉시는 2022년 서초구 집중 호우 피해 당시 위문 물품을 전달했다.전성수 서초구청장은 “극심한 가뭄 피해로 고통받는 강릉 시민들께 작은 위로와 도움이 되기를 바라는 마음으로 생수를 전달했다”며 “앞으로도 자매결연 도시로서 긴밀히 협력해 강릉 시민이 하루빨리 정상적인 생활을 회복할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.﻿안석 기자