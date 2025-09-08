주민 밤길 안전 지켜요… 관악 ‘스마트폴 안심가로등’ 확충

봉천동 현대시장 주변 추가 설치
IoT 기술 활용 실시간 모니터링
서울 관악구 봉천동 현대시장 주변 주거 밀집 지역에 폐쇄회로(CC)TV가 부착된 안심가로등이 설치된다.
관악구는 사회복지법인 밀알복지재단이 주관하고 한국수력원자력이 후원하는 ‘2025년 안심가로등 플러스 지원사업’ 공모에 선정됐다고 7일 밝혔다. 이 사업은 유동 인구가 많고 범죄 등 안전사고에 취약한 지역에 ‘첨단 스마트폴 안심가로등’을 조성하는 사업이다.
이에 따라 관악구는 올해 봉천동 현대시장 인근 등 최대 주거 밀집 지역에 안심가로등 20본을 추가로 설치할 계획이다. 이 일대는 4개 학교와 시장이 인접해 1만 2000가구가 거주하고 있지만, 야간에는 유동 인구가 적은 편이다. 앞서 관악구는 지난해 공모사업에 선정돼 신림역 일대에 안심가로등 20본을 설치한 바 있다. 안심가로등은 밤거리를 밝혀줄 조명뿐만 아니라 고해상도 CCTV, 비상벨, 이상 음원 감지장치 등 사물인터넷(IoT) 기술이 적용됐다. 위급 상황에는 관악구 통합관제센터로 연동된 CCTV로 실시간으로 현장을 확인해 신속 대응이 가능하다.
박준희 관악구청장은 “앞으로도 취약 계층을 비롯한 주민들의 생명과 안전을 지키기 위해 첨단 기술을 적극적으로 활용하겠다”고 밝혔다.
김주연 기자
2025-09-08 23면
