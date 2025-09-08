어르신 반려동물 의료비 지원하는 양천

2년 전 서울 자치구 첫 도입 호평

올해 1가구서 1인당 1마리로 확대

이미지 확대 서울 양천구의 고령층을 위한 ‘우리동네 동물병원’에서 한 어르신이 반려견의 진료 결과를 듣고 있다.

서울 양천구는 경제적 여건으로 반려동물 진료에 어려움을 겪고 있는 고령층을 위한 ‘양천형 우리동네 동물병원’이 큰 호응을 얻고 있다고 7일 밝혔다.양천형 우리동네 동물병원은 반려동물과 지내는 고령인구가 늘어나는 데 따라 2023년 양천구가 서울시 자치구 가운데 처음으로 도입한 특화 사업이다. 양천구에 사는 65세 이상 기초연급 수급 어르신이 기르는 반려견과 반려묘를 지원한다. 시행 3년째인 올해까지 반려동물 200여마리가 진료비 지원을 받았다.올해부터 지원 범위가 가구당 1마리에서 1인당 1마리로 확대됐다. 기초검진이나 예방접종, 심장사상충 예방약 등 필수진료는 20만원까지 지원한다. 미용이나 영양제 주사 등 단순 처방을 제외한 필수진료 시 발견된 질병 치료나 중성화 수술 등은 20만원까지 지원한다. 취약계층 반려동물 의료지원 사업인 ‘서울형 우리동네 동물병원’과 별도의 사업으로 전액 구비로 운영된다. 기초연급수급자 확인서와 신분증을 들고 목동·신월동·신정동 등 10곳의 양천형 우리동네 동물병원을 방문하면 된다.이기재 양천구청장은 “양천형 우리동네 동물병원은 어르신들의 경제적 부담을 줄이고 반려동물과 건강하게 동행할 수 있도록 돕는 따뜻한 복지정책”이라고 강조했다.﻿유규상 기자