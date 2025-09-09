대한매일상회 바로가기
용산구, 공약 이행 평가 위한 주민배심원단 운영

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-09-09 17:20
입력 2025-09-09 17:20

민선8기 공약 이행 과정, 주민 평가로 투명성과 신뢰성 확보

이미지 확대
서울 용산구 주민배심원단 1차회의. 용산구 제공
서울 용산구 주민배심원단 1차회의.

용산구 제공


서울 용산구가 민선8기 공약 이행 점검 및 평가를 위한 ‘주민배심원단’을 본격 운영한다고 9일 밝혔다.

주민이 직접 공약 이행 과정에 참여해 현황을 점검하고 평가함으로써, 행정의 투명성과 신뢰성을 높이는 제도다. 배심원은 용산구에 거주하는 만 18세 이상 주민 가운데 성별·연령·지역을 고려해 무작위로 35명을 선발했다.

지난 8일 열린 1차 회의에서는 주민배심원을 위촉하고 매니페스토 운동과 주민배심원 제도 교육, 분임 구성 및 토의가 진행됐다. 이어 9월 15일과 29일에 개최될 2~3차 회의에서는 분야별 공약사업을 심층적으로 토론·논의한다.

배심원단이 마련한 최종 권고안은 관련 부서의 검토를 거쳐 향후 공약사업 추진에 반영된다.
thumbnail - 배너

박희영 용산구청장은 “공약은 단순한 행정계획이 아니라 주민과 함께 만들고 실천하는 약속”이라며 “주민배심원단 활동을 통해 제시된 의견을 공약 추진 과정에 적극 반영해, 주민 모두가 체감할 수 있는 사업과 신뢰받는 행정을 실현해 나가겠다”고 했다.

서유미 기자
