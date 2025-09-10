대한매일상회 바로가기
구로구, 사랑싣고 추억담는 어르신 장수사진 촬영

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-09-10 15:30
입력 2025-09-10 15:30
서울 구로구 제공
서울 구로구 제공


서울시 구로구가 오는 13일 구청 창의홀에서 구로고등학교 2기 졸업생들과 함께 ‘사랑싣고 추억담는 어르신 장수사진 촬영’ 봉사를 펼친다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 지난 7월 열린 첫 번째 봉사활동에 이어 올해 두 번째 행사로 기존의 증명사진이나 노년기 사진인 장수사진 촬영 지원에서 한 걸음 더 나아가 어르신들이 원하는 모습과 이야기를 담은 프로필사진을 남길 수 있도록 마련됐다.

구로고등학교 2기 졸업생으로 구성된 봉사자들이 36명의 어르신에게 의상과 메이크업을 지원한다. 또 전문 사진작가를 통한 장수사진 촬영도 진행된다. 구는 촬영한 사진을 인화해 액자로 제작하고 각 가정에 다음달 중 전달할 예정이다.

전달된 사진들은 어르신들의 구직활동, 사회참여, 가족 간 추억 보관 등 다양한 용도로 사용될 수 있다.


장인홍 구로구청장은 “어르신 장수사진은 단순한 사진을 넘어 소중한 기록이자 가족에게 특별한 선물이 될 것”이라며 “이번 촬영이 따뜻한 추억으로 오래 남기를 바란다”고 말했다.

서유미 기자
