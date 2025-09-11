대한매일상회 바로가기
착한 소비로 나눔 실천할 중랑구민 모여라

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-09-11 00:27
입력 2025-09-11 00:27

12일 중앙광장서 ‘새마을 알뜰장터’
재사용 물품 판매 수익 취약층 지원

이미지 확대
지난해 새마을 알뜰장터에 참여한 류경기(가운데) 중랑구청장과 새마을부녀회 회원들 모습. 중랑구 제공
지난해 새마을 알뜰장터에 참여한 류경기(가운데) 중랑구청장과 새마을부녀회 회원들 모습.
중랑구 제공


서울 중랑구가 ‘2025년 새마을 알뜰장터’를 12일 중랑구청 중앙광장에서 개최한다고 10일 밝혔다. 류경기 중랑구청장, 200여명의 새마을부녀회원 및 지역 주민이 참석한다.

중랑구 새마을부녀회에서 주관하는 이번 행사는 지역 주민의 합리적인 소비생활을 유도하고 자원 재사용을 통한 자원순환과 나눔문화 확산을 실현하기 위해 마련됐다.

누구나 자유롭게 참여할 수 있는 생활 속 나눔 장터인 알뜰장터에는 16개 동 새마을부녀회가 판매 부스를 운영한다. 또 장터에서는 주민들이 기증하거나 위탁한 의류, 잡화, 가전 등 다양한 재사용 물품을 저렴한 가격에 판매하고, 부침개·떡볶이·국수 등 먹거리 부스도 함께 운영돼 행사의 풍성함을 더할 전망이다.

특히 판매 수익금의 일부는 지역 내 저소득 가정과 취약계층을 돕는 데 활용된다. 주민들의 참여로 마련된 기탁금은 ‘중랑 동행 사랑넷’을 통해 지역사회 복지공동체 조성, 지역경제 활성화 등에 쓰일 예정이다.



류 구청장은 “알뜰장터는 실속 있는 소비와 나눔을 함께 실현할 수 있는 의미 있는 자리”라며 “매년 알뜰장터를 정성껏 준비해 온 새마을부녀회의 헌신과 노고에 감사드린다”고 말했다.

유규상 기자
2025-09-11 22면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
