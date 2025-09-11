한강변 정비 ‘강동 리버 그린웨이’ 본궤도

이달 개발 타당성 조사 용역 마무리

역사·생태 공간 만들어 랜드마크화

2025-09-11

서울 강동구는 지난해 10월 착수한 ‘한강변 친환경 정비 및 개발 타당성 조사 용역’이 이달 마무리된다고 10일 밝혔다. 구는 이를 토대로 강동구 한강변을 브랜드화하는 ‘강동 리버 그린웨이’를 본격 추진한다는 계획이다.강동 리버 그린웨이의 세부목표는 ▲한강변 자연성 회복 및 보전 ▲지속가능한 지역 활성화 ▲주민과 방문객 이용 만족도 증진 ▲랜드마크화 및 브랜드화 등이다. 구는 암사생태공원에서 가래여울마을까지 4개 구간(암사 초록 이음길·한강누리길·고덕 생태누빔길·‘여울마루 쉼터길)으로 나눠 각 구간의 특성과 강점을 살린 12개 실행 과제를 수립했다.우선 구는 암사동 유적과 암사역사공원, 암사초록길, 암사생태공원을 잇는 구간을 역사와 생태가 공존하는 공간으로 조성할 계획이다. 특히 암사취수장에서 고덕산까지 이어지는 구간은 경관 특화 공간으로 조성한다. 한강변을 따라 걷는 생태관찰로를 조성하고 생태교량을 조성하는 등 강동구 한강변을 랜드마크화한다는 구상이다.이어지는 고덕산에서 고덕천까지는 생태와 도시가 어우러진 공간으로 조성한다. 구는 이 구간에 고덕토평대교 하부 자전거쉼터 조성과 고덕생태공원 진입부 개선, 고덕천 연결성 강화 사업을 내년부터 자체 추진할 계획이다. 마지막으로 고덕천에서 가래여울마을까지는 자전거 라이더들의 쉼터로 사랑받는 공간으로, 이용객 편의시설을 확충하고 특화 먹거리길을 조성할 계획이다.이수희 강동구청장은 “타당성 조사가 마무리 단계에 접어든 만큼 주민들이 체감할 수 있는 변화로 이어지도록 사업에 박차를 가할 것”이라고 말했다.﻿안석 기자