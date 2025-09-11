서대문구 ‘서울 콜라보레이션 청년 성공 창업스쿨’

이미지 확대 서대문구 제공

서울 서대문구가 청년창업기업과 사회적경제기업, 예비창업자 등을 위해 오는 23∼25일 서대문청년창업센터에서 ‘서울 콜라보레이션 청년 성공 창업스쿨’을 연다고 11일 밝혔다.서대문구 관계자는 “창업기업이 직면하는 현실적 과제에서부터 미래 성장 전략까지 창업단계와 기업특성에 맞춘 다양한 전문 강연”이라고 설명했다.해외 진출을 준비하는 기업을 위해서는 반드시 알아야 할 관세, 현지 법인 설립 노하우, 미국 진출 전략 등을 다룬다.정부의 유망 중소벤처기업 성장 지원 프로그램인 ‘스케일업 팁스’ 운영사 대표는 스타트업 기업을 위한 투자유치 전략을 직접 전수한다.‘AI·디지털 전환 특강’은 급변하는 창업 환경 속에서 기업 경쟁력을 높이고, ‘소셜벤처 기업 성공 사례 발표’는 청년 창업가들의 도전 의식을 함양한다.이성헌 서대문구청장은 “창업 현장에서 바로 도움이 될 수 있는 실질적이고 체계적인 콘텐츠로 청년 성공 창업스쿨을 준비했다”며 “청년 창업가와 사회적경제기업들을 위한 도약의 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.서유미 기자