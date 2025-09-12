대한매일상회 바로가기
운동도 하고 별도 관측하고… 마포365구민센터 문 열었다

김동현 기자
김동현 기자
수정 2025-09-12 01:05
입력 2025-09-12 01:05

주민들 체육·문화 활동 거점 기대

이미지 확대
박강수(오른쪽 다섯 번째) 서울 마포구청장이 마포365구민센터 개관식에서 기념사진을 찍고 있다. 마포구 제공
박강수(오른쪽 다섯 번째) 서울 마포구청장이 마포365구민센터 개관식에서 기념사진을 찍고 있다.
마포구 제공


“365일 문을 여는 마포365구민센터가 주민들이 건강을 지키고 여가와 문화, 배움을 함께 누릴 수 있는 체육·문화 활동 거점이 될 것으로 기대합니다.“(박강수 서울 마포구청장)

서울화력발전소 부지가 ‘마포365구민센터’로 변신했다. 사업이 시작된 지 11년 만이다.

마포구는 지난 10일 ‘마포365구민센터’가 개관했다고 11일 밝혔다. 마포365구민센터는 연면적 7613.87㎡, 지하 1층∼지상 5층 규모로 조성됐다. 센터 1층에는 주민이 모이고 소통할 수 있는 ‘만남의 광장’과 카페가 자리잡았다. 2∼4층은 피트니스센터와 사우나가 있는 건강관리센터, 다목적실과 단체운동(GX) 공간, 다목적 체육관 등 ‘생활체육공간’이 마련됐다. 5층 야외전망대에서는 한강 풍경과 함께 밤에는 별을 관측할 수 있는 ‘마포365천문대’가 설치됐다.

당인리 발전소는 서울시민에게 꼭 필요한 시설이지만, 지역 주민에게는 불편함을 안겨주는 공간이었다. 2011년 발전소 지하화가 결정되면서, 마포구는 이곳에 주민들을 위한 편의시설이 들어와야 한다고 주장했다.


박 구청장은 “서울화력발전소는 대기오염﻿ 문제로 서울시에서 ﻿지역자원시설세를 징수해왔지만, 정작 발전소가 위치한 마포는 아무 혜택을 받지 못했다”면서 “지방재정법 개정을 통해 시설세 연 19억원을 확보해 혜택이 주민들에게 돌아갈 수 있게 했다”고 설명했다.﻿

김동현 기자
2025-09-12 29면
