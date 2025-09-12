용산구, 어르신 스포츠시설 이용료 지원사업 추진

기초연금 수급자 대상 스포츠시설 이용료 10만 원 지원

이미지 확대 서울 용산구 제공

서울 용산구는 어르신들의 건강한 여가생활과 체육활동 참여 확대를 위해 어르신 스포츠시설 이용료 지원사업을 추진하고 있다고 밝혔다.이번 사업은 기초연금을 수급하는 만 65세 이상 어르신을 대상으로 하며, 선정된 대상자에게는 모바일 상품권 10만원이 지급된다. 상품권은 제로페이 가맹 스포츠시설에서 올해 말까지 사용할 수 있으며, 이용 가능한 시설은 ‘제로페이맵’ 앱을 통해 확인할 수 있다.신청은 9월 5일부터 예산 소진 시까지 가능하며, 지급은 10월부터 순차적으로 진행된다. 다만 신청 시기에 따라 지급 일자가 달라질 수 있다.또한 신청 편의를 위해 기존의 전화, 온라인 홈페이지 신청 방식에 더해, 동 주민센터 방문 접수도 가능하다. 특히 1차 신청자라 하더라도 2차 접수를 희망할 경우, 반드시 신청 기간 내 재신청해야 한다.박희영 용산구청장은 “이번 사업이 어르신들의 건강 증진과 활기찬 여가활동에 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “더 많은 어르신들이 혜택을 누릴 수 있도록 홍보와 안내에 최선을 다하겠다”라고 말했다.서유미 기자