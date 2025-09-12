대한매일상회 바로가기
구로구, 재가 장애인 스포츠형 재활프로그램 ‘액티브 라이프’

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-09-12 10:03
입력 2025-09-12 10:03
서울 구로구가 재가 장애인을 대상으로 스포츠형 재활프로그램 ‘액티브 라이프’를 운영한다고 12일 밝혔다.

이미지 확대
서울 구로구가 재가 장애인을 대상으로 운영하는 스포츠형 재활프로그램 교실. 구로구 제공
서울 구로구가 재가 장애인을 대상으로 운영하는 스포츠형 재활프로그램 교실.

구로구 제공

구로구 제공


거동 가능한 뇌병변·지체장애인을 대상으로 근력운동과 보치아 운동을 진행하고 참여자 중 선수단을 선발하여 체육대회 출전으로 확장하는 참여형 스포츠 재활 프로그램이다.

재가 장애인 운동 프로그램은 오는 12월까지 매주 월요일과 수요일 주 2회 보건소 9층 강당에서 거동이 가능한 뇌병변·지체장애인 20명을 대상으로 진행한다.

참여자의 심폐기능, 근기능, 유연성, 순발력 등을 평가한 뒤 개인별 수준에 맞춰 진행된다. 월요일에는 기초 체력 강화를 위한 스트레칭 및 근력운동을 실시하고, 수요일에는 공을 굴리거나 발로 차서 표적구에 가까이 던지는 보치아 스포츠교실을 운영한다.

특히 ‘액티브 라이프’ 프로그램 참여자 중 구로구 대표 선수로 4명(보치아 2명, 한궁 2명)이 선발돼, 오는 15일에 열리는 2025 서울시 장애인 생활체육대회에 참가한다.


thumbnail - 배너

장인홍 구로구청장은 “이번 프로그램을 통해 장애인분들이 스포츠 활동으로 건강을 지키고 사회참여의 폭을 넓히는 기회가 되길 바란다”고 했다.

서유미 기자
