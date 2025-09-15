대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

노후 준비는 은평에서~ ‘플랜E’ 신청자 모집

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
임태환 기자
임태환 기자
수정 2025-09-15 00:57
입력 2025-09-15 00:57

40~64세 중장년 40명 뽑아
일대일 맞춤형 재무 컨설팅

서울 은평구는 중장년의 안정적인 노후 준비를 돕는 ‘플랜 E 은평’﻿ 사업 신청자를 모집한다고 14일 밝혔다. 이 사업은 재무설계사가 효율적인 소득 지출 관리와 안정적인 투자관리 등을 알려주는 일대일 맞춤형 재무 컨설팅이다.

사업 대상은 구에 사는 40세부터 64세까지 중장년 40명이다. 참여 희망자는 15일부터 24일까지 구청 누리집에서 신청서를 받아 작성한 후 이메일로 제출하면 된다. 결과는 다음달 2일 발표할 예정이다.

사업은 다음달 초부터 12월 5일까지 약 2개월간 운영된다. 참여자는 1인당 총 3회의 대면 또는 비대면 상담을 받는다. 대면 상담 장소는 서울청년센터 은평과 청년취업사관학교 은평캠퍼스, 구 1인가구지원센터 등이다. 사업 관련 자세한 내용은 구 청장년희망과로 문의하면 안내받을 수 있다.

김미경 은평구청장은 “플랜 E 은평 사업을 통해 중장년 세대에게 맞춤형 자산관리 컨설팅을 제공하고자 한다. 분명 구민들의 금융 복지 향상에 큰 역할을 할 것”이라며 “안정적인 노후를 위한 인생 재무 설계에 관심 있는 중장년 구민들의 많은 신청 바란다”고 말했다.

임태환 기자
2025-09-15 22면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기