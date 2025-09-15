2회 로봇·AI테스트베드 공모

5개사 선정… 본격 실증 돌입

서울 강남구는 ‘제2회 강남구 로봇·AI 테스트베드’ 공모에서 5개 사를 선정하고, 이달부터 구가 보유한 공공 인프라를 개방해 본격 실증에 들어간다고 14일 밝혔다.이번 공모에는 총 23개 기업이 지원해 전년 대비 약 2배 증가한 경쟁률을 보였다. 이 가운데 혁신성과 실증 가능성이 높은 5개 과제가 선정됐다. 특히 올해는 행정 수요 중심이었던 지난해 1회차와 달리 병원·도서관·스마트팜·생활체육 시설 등 주민이 직접 로봇을 체감할 수 있는 생활현장으로 범위를 넓힌 점이 특징이다.이번에 뽑힌 과제들은 생활 속 다양한 공간에서 로봇이 실제로 어떻게 쓰일 수 있는지를 시험한다. 강남구 로봇·AI 테스트베드는 기업이 개발한 로봇 기술과 서비스를 실제 현장에 적용해 성능을 검증하고 보완하는 상용화 지원 프로그램이다.조성명 강남구청장은 “생활현장에서 바로 쓰이는 로봇 서비스를 구 인프라와 연결해 실증·고도화·상용화로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다”며 “실증 과정에서 드러난 한계를 보완해 기업의 시장 진입을 앞당기며, 강남구가 로봇산업 중심도시로 자리매김하도록 기반을 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.김동현 기자