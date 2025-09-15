노원 찾은 보스턴 바이오의 주역

‘랩센트럴’ 요하네스 회장 방한

방한한 ‘보스턴 바이오의 주역’ 요하네스 프루에하우프 랩센트럴 회장이 지난 12일과 14일 노원구 S-DBC(서울디지털바이오시티)의 현장을 방문했다. 요하네스 회장은 S-DBC 추진 현황과 입지 여건에 대해 서울시와 노원구로부터 설명을 들었다.노원구는 요하네스 회장이 이틀간 S-DBC가 추진될 창동차량기지 일대, 서울아레나 건립현장, 노원구청 옥상 전망대, 도심형 자연휴양림 ‘수락휴’ 등을 방문했다고 14일 밝혔다. 요하네스 회장은 랩센트럴 회장이자 바이오랩스 최고경영자(CEO)로 활동하며 보스턴 바이오산업을 성장시킨 주역으로 꼽힌다.오승록 노원구청장과 김창규 서울시 균형발전본부장은 12일 요하네스 회장과 창동차량기지가 내려다보이는 노원구청 옥상전망대에서 사업 조성지가 가진 입지조건과 주변환경에 대해 설명했다. 이어진 간담회에서는 서울형 랩센트럴 등 바이오산업단지 활성화 방안을 설명했다. 요하네스 회장은 연구여건과 교통망 등에 대해 호평한 것으로 전해졌다. 이어 지역 국회의원 등 관계 인사들과 만나 세계 바이오산업의 현안과 지역의 집중적인 지원의 필요성 등을 설명했다.이번 방문은 S-DBC 추진을 위해 서울시와 노원구가 지난 2023년부터 보스턴 랩센트럴과 논의를 이어온 연장선이다. 지난 6월 보스턴 바이오 USA 행사 현장에서 제안하면서 성사됐다.오 구청장은 “바이오산업단지의 성공은 하드웨어의 개발과 동시에 산업 생태계가 유기적으로 혁신을 촉진하는 소프트웨어 전략이 병행돼야 한다”며 “보스턴의 혁신 DNA를 노원에 이식해 사업을 성공적으로 추진하겠다”고 말했다.﻿서유미 기자