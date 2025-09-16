광진구, 3년 연속 ‘청년친화헌정대상 소통대상’ 수상

청년들의 목소리를 정책에 꾸준히 반영한 소통행정

이미지 확대 김경호 서울 광진구청장.



광진구 제공

서울 광진구가 사단법인 청년과미래가 주관하는 ‘청년친화헌정대상’에서 3년 연속 ‘소통대상’을 수상했다고 16일 밝혔다.청년친화헌정대상은 전국 지방자치단체 중 청년의 권익 증진과 소통, 참여, 정책 추진 등에 모범을 보인 기관을 청년이 직접 평가하여 뽑는 상이다.광진구는 민선 8기 출범 첫해인 2023년부터 올해까지 3년 연속 ‘소통대상’을 수상했다. 이는 청년과 적극적으로 소통하며 내실 있는 정책을 펼쳐온 노력을 인정받은 결과다.구는 ‘청년 네트워크’, ‘진구친구’, ‘청년창업가 관계망’ 등 청년들을 위한 다양한 교류의 장을 마련하고, ‘청년포털 이벤트’, ‘청춘대로’, ‘청년 아이디어 공모전’을 통해 청년이 주인공이 되는 참여 무대를 넓혀왔다. 또한 청년소통 ‘찾아가는 현장구청장실’과 ‘청년간담회’를 운영했다.이와 함께 ‘일자리·주거 지원’, ‘청년도시락’, ‘어학·자격시험 응시료 지원’, ‘문화생활바우처’ 등 실질적 지원 정책도 병행했다.김경호 광진구청장은 “앞으로도 청년이 머물고 싶은 도시, 함께 성장하는 광진을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.서유미 기자