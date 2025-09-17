도봉 창동역 상가 19일 수제맥주 축제 연다

버블케미스트 등 양조장 5곳 참여

오후 7~10시엔 디제잉 퍼포먼스도

서울 도봉구가 오는 19일 ‘2025 수제맥주 축제 창맥페스티벌’(포스터)을 개최한다고 16일 밝혔다. 도봉구 창동역 1번 출구 일대의 상점가에서 오후 1시부터 진행한다.이번 축제는 창동역 상점가만의 특징과 매력을 살린 지역 브랜드를 구축하고 상권을 활성화하기 위해 기획했다고 구는 설명했다. 지난해 첫 개최 이후 창동 지역의 대표 축제로 자리매김 중이다.올해는 버블케미스트, 아리랑브로리 등 전국 유명 수제 맥주 공장(브루어리) 5곳이 참여해 다양한 수제맥주를 선보일 예정이다. 더불어 맥주와 곁들일 수 있는 창동역 상점가만의 메뉴도 소개한다. 축제 기간 중 1번 출구 일대에서 2만원 이상의 음식을 구매한 후에 영수증을 받아 운영본부에 제출하면, 수제 맥주 1잔도 무료로 받을 수 있다.또 오후 7시부터 10시까지는 K팝 댄스부터 디제잉 퍼포먼스까지 축제의 열기를 더할 풍성한 무대가 펼쳐진다.오언석 도봉구청장은 “창맥페스티벌이 지역 상권과 주민, 방문객을 잇는 축제가 되길 바란다”며 “되도록 많은 분들이 축제를 찾아 창동역 상점가가 자랑하는 로컬 콘텐츠를 맛보고 즐기시길 바란다”고 말했다.﻿유규상 기자