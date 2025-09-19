대한매일상회 바로가기
우이신설 연장선 실시설계 착수… 서울 동북권 교통 트인다

유규상 기자
수정 2025-09-19 00:26
우이방학경전철(우이신설 연장선) 노선도. 도봉구 제공
우이방학경전철(우이신설 연장선)이 본격적인 사업 추진단계에 들어섰다.

서울 도봉구는 서울시가 ‘우이방학경전철 도시철도 건설사업’의 실시설계를 포함한 공사 계약을 지난 16일 HL디앤아이한라 컨소시엄과 체결했다고 18일 밝혔다. 이 사업은 우이신설선을 방학역까지 연결하는 사업으로 방학역이 출발역이다. 앞으로 우이신설선에서 1호선 방학역 간 직접 환승이 가능해져 동북권 주민들의 교통접근성이 크게 향상될 것으로 전망된다.

이번 계약으로 시는 우선시공분 공사와 동시에 토목, 건축 등 전 분야에 걸쳐 실시설계를 추진한다. 시는 내년 9월까지 우선시공분 공사, 실시설계 등을 끝낸다는 계획이다.

오언석 도봉구청장은 “우이방학경전철은 도봉구를 비롯한 서울 동북권 지역 경제 활성화에 중추적인 역할을 할 것”이라며 “사업의 원활한 진행을 위해 구 차원의 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.


준공 목표 시기는 2032년이다. 우이신설선 솔밭공원역~방학역 총연장 3.94㎞구간에 정거장 3개가 신설되며, 사업비로 4690억원이 투입된다.﻿

유규상 기자
2025-09-19 29면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
