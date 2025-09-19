우이신설 연장선 실시설계 착수… 서울 동북권 교통 트인다

이미지 확대 우이방학경전철(우이신설 연장선) 노선도.

우이방학경전철(우이신설 연장선)이 본격적인 사업 추진단계에 들어섰다.서울 도봉구는 서울시가 ‘우이방학경전철 도시철도 건설사업’의 실시설계를 포함한 공사 계약을 지난 16일 HL디앤아이한라 컨소시엄과 체결했다고 18일 밝혔다. 이 사업은 우이신설선을 방학역까지 연결하는 사업으로 방학역이 출발역이다. 앞으로 우이신설선에서 1호선 방학역 간 직접 환승이 가능해져 동북권 주민들의 교통접근성이 크게 향상될 것으로 전망된다.이번 계약으로 시는 우선시공분 공사와 동시에 토목, 건축 등 전 분야에 걸쳐 실시설계를 추진한다. 시는 내년 9월까지 우선시공분 공사, 실시설계 등을 끝낸다는 계획이다.오언석 도봉구청장은 “우이방학경전철은 도봉구를 비롯한 서울 동북권 지역 경제 활성화에 중추적인 역할을 할 것”이라며 “사업의 원활한 진행을 위해 구 차원의 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.준공 목표 시기는 2032년이다. 우이신설선 솔밭공원역~방학역 총연장 3.94㎞구간에 정거장 3개가 신설되며, 사업비로 4690억원이 투입된다.﻿유규상 기자