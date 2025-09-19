대한매일상회 바로가기
서대문구 산사태취약지역·급경사지 피해 예방 나서

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-09-19 13:49
입력 2025-09-19 13:49
서울 서대문구는 가을철 집중호우와 태풍 등에 대비해 최근 20여일간에 걸쳐 관내 산사태취약지역 및 급경사지 33곳 대한 안전 점검을 했다고 19일 밝혔다.

이미지 확대
서울 서대문구가 가을철 집중호우에 대비해 취약지역에 대한 안전 점검을 했다고 19일 밝혔다. 서대문구 제공
서울 서대문구가 가을철 집중호우에 대비해 취약지역에 대한 안전 점검을 했다고 19일 밝혔다.

서대문구 제공


대상은 ▲산사태취약지역 16곳 ▲급경사지 14곳 ▲안산, 북한산, 인왕산 자락길 3곳 등이다.

구는 시설에 따라 지반 균열, 낙석 방지시설 기능, 사방시설물 유실·파손 등을 중점 확인했다. 점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 보완 조치했으며 구조적 문제가 확인된 곳은 정밀진단을 통해 보강 및 개선 방안을 마련할 계획이다.



이성헌 서대문구청장은 “주민 생명 및 재산 보호와 안전한 등산로 및 자락길 이용을 위해 위험 요인에 선제적으로 대처하는 등 만전을 기하겠다”고 말했다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
