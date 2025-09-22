대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

서초, 오늘부터 독감 무료 예방접종

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안석 기자
안석 기자
수정 2025-09-21 23:54
입력 2025-09-21 23:54
이미지 확대
서울 서초구 인플루엔자 무료 예방접종 포스터
서울 서초구 인플루엔자 무료 예방접종 포스터


서울 서초구가 ‘2025~2026절기’ 인플루엔자 무료 예방접종을 실시한다고 21일 밝혔다. 올겨울 인플루엔자(독감) 유행에 대비하기 위함이다.

무료 예방접종 대상은 ▲생후 6개월~13세 어린이 ▲임신부 ▲1961년에서 2011년 출생자 중 중증 장애인, 기초생활수급자, 국가유공자 ▲65세 이상 구민이다.

먼저 면역 획득을 위해 백신을 2회 접종해야 하는 어린이는 오는 22일부터 접종할 수 있다. 그 외 1회 접종 대상인 어린이와 임신부는 오는 29일부터 내년 4월까지 무료 접종이 가능하다. 중증 장애인, 기초생활수급자, 국가유공자에 해당하는 구민은 다음 달 23일부터 올해 12월까지 백신을 무료로 접종받을 수 있다.

관내 어르신들은 코로나19 예방접종을 함께 진행한다. 다음 달 중 어르신 나이에 따라 ▲75세 이상(15일) ▲70~74세(20일) ▲65세~69세(22일) 등 별도 일자에 시작해 내년 4월까지 접종받을 수 있도록 한다. 예방접종을 독려하기 위해 구는 지속적인 홍보에 나설 계획이다.



전성수 서초구청장은 “인플루엔자 유행을 예방하고 건강한 겨울나기를 위해 주민들께서는 이번 예방접종에 적극 참여하시길 바란다”고 말했다.﻿

안석 기자
2025-09-22 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기