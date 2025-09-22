지역 현안 해결 집중한 구로구의회… 주민 곁으로 더 가까이

삶의 질 향상 위한 제도 기반 마련

구정 질의법 개선 등 의정 선진화

부패 방지 조례 제정… 결의대회도

2025-09-22

‘주민 곁으로 한 걸음 더 다가가는 의회’를 표방한 제9대 서울 구로구의회는 정치 본연의 역할이 작동할 수 있는 의정 환경을 만드는 데 집중하고 있다.정대근 구로구의회 의장은 21일 “진영논리에만 치우치지 않고 동네 발전과 현안에 집중할 수 있도록 의회 구성원 모두가 노력하고 있다”며 “그게 곧 지방의회가 주민의 신뢰를 쌓아가는 길”이라고 강조했다. 구로구의회 16명의 의원은 올해 수십건의 조례안을 의결하며 삶의 질 향상을 위한 제도적인 기반을 마련했다.지역 현안의 실질적인 대안을 위해 의원들이 머리를 맞대는 연구단체 활동도 활발하다. ‘안전한 교육환경 연구모임’은 학생 통학로 안전 문제를 직접 발로 뛰는 실태조사를 통해 구체적인 개선안을 도출했다. ‘골목경제 연구회’는 소상공인과 전통시장 활성화를 위한 3대 전략을 마련했고, 구로 전통 제조업 경쟁력을 대상으로 한 ‘중소기업 정책 연구회’는 지속가능한 산업 생태계 조성 방안을 고민했다.올해 2월 출범한 ‘전기차 정책 연구회’는 전기차 보급 확대와 함께 사회적 이슈가 된 충전기 설치와 인프라 확보 방안에 관한 연구를 진행 중이다.저층주거지의 생활폐기물 분리배출 방안을 고민하는 ‘생활폐기물 재활용 활성화 정책 연구회’는 우수 사례 현장 방문 등을 통해 자원순환 체계 개선 방안을 연구하고 있다. ‘장애인 권익 사각지대 제로 연구회’는 장애인 복지 지원 사각지대 발굴을 위해 지난 7월 출범했다.원활한 소통을 뒷받침할 수 있도록 의회 운영도 선진화했다. 지난 5월 회의 규칙을 개정해 일문일답 형식의 구정 질의를 도입했다. 깊이 있는 질의와 성실한 답변이 가능해진 배경이다. 구로구의회 관계자는 “의회의 감시와 견제 기능이 한층 강화될 것”이라고 기대했다.신뢰의 전제인 ‘청렴’을 위해 구로구의회는 청렴도 향상 및 부패 방지 조례를 제정하고 결의대회를 열었다. 지난해에는 국민권익위원회 종합청렴도 평가에서 전국 243개 지방의회 가운데 2등급을 받았다. 특히 청렴체감도 지표와 청렴노력도 지표에서 평균보다 높은 점수를 기록했다.구로구의회 관계자는 “주민의 대표기관, 입법기관, 감시기관으로서 기본에 충실하면서도 지역 현안을 해결하는 데 앞장서겠다”고 했다.서유미 기자