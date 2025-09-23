광진구, 인플루엔자 무료 예방접종

9월 22일부터 내년 4월까지 어린이, 임신부, 어르신 등 무료 접종 지원

이미지 확대 서울 광진구 제공

서울 광진구는 겨울철 호흡기 감염병 확산을 예방하고 구민 건강을 보호하기 위해 인플루엔자 무료 예방접종을 실시한다고 23일 밝혔다.대상은 ▲6개월 이상 13세 이하 어린이 ▲임신부 ▲65세 이상 어르신 ▲장애인 등 건강취약계층이다. 내년 4월까지 나이와 접종력에 따라 순차적으로 접종을 진행한다.어린이 중 2회 접종대상자(과거 접종 횟수 1회 이하인 9세 미만 어린이)는 9월 22일부터, 1회 접종대상자는 9월 29일부터 접종할 수 있다. 임신부는 주수와 관계없이 9월 29일부터 가능하다.어르신은 연령대별로 접종 시작일이 다르다. 75세 이상은 10월 15일, 70~74세는 10월 20일, 65~69세는 10월 22일부터다.▲심한 장애(1~3급) ▲의료급여수급권자 ▲국가유공자(본인) 등 14~64세 건강 취약 구민은 오는 10월 16일부터 11월 28일까지 접종할 수 있다.구는 구민의 접종 편의를 높이기 위해 총 160여 개소의 관내 위탁의료기관을 지정했다. 기관 목록은 질병관리청 ‘예방접종도우미’ 누리집 또는 광진구청 누리집에서 확인할 수 있다. 국가유공자는 보건소 2층 예방접종실에서 접종이 가능하다. 대상자별로 아기수첩, 신분증, 임신확인서, 국가유공자증 등 관련 증빙 서류를 지참해야 한다.김경호 광진구청장은 “인플루엔자는 전염성이 높아 빠르게 확산하는 질병으로, 예방이 가장 효과적인 방어 수단”이라며 “가까운 위탁의료기관을 방문해 안전하게 예방접종 하시기를 바란다”고 밝혔다.서유미 기자