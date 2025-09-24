마포 “태교 음악회·토크 콘서트 오세요”

임산부의 날 행사 참여자 모집

2025-09-24

서울 마포구는 임산부의 날을 맞아 다음달 11일 마포중앙도서관에서 열리는 ‘엄마와 아기의 햇살같은 하루’ 행사에 참여할 마포구민 임신부와 배우자(가족) 50쌍(100명)을 모집한다고 23일 밝혔다. 참가 신청은 오는 28일까지 행사 포스터 내 QR코드를 통한 온라인 접수로 가능하며, 모집은 선착순으로 마감된다.이번 행사는 현악 4중주의 선율을 담은 ‘태교 음악회’와 함께 예비 부모를 위한 ‘감성태교 토크 콘서트’를 비롯해 풍성한 프로그램으로 진행된다. 토크 콘서트에선 임신·출산·육아 교육전문기업 비커밍맘스쿨 이은영 대표가 그림책을 활용한 태교법과 아이의 연령별 책 읽기 놀이법을 소개한다. 이 외에도 ▲출산장려 슬로건 및 사진 공모전 시상식 ▲캘리그래피를 활용한 태명 배냇저고리 만들기 ▲영유아 심폐소생술(CPR) 체험 ▲임산부 약물 상담 ﻿등 다채로운 부대행사가 마련돼 예비 부모들에게 유익한 시간을 제공한다.박강수 마포구청장은 “앞으로도 구는 아이 키우기 좋은 도시, 임산부와 영유아가 존중받는 마포를 만들어 가겠다”고 말했다.김동현 기자