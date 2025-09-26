도봉, 5년차 미만 직원 ‘도약 휴가’ 年 5일로

대한매일상회 바로가기
도봉, 5년차 미만 직원 '도약 휴가' 年 5일로

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-09-26 01:18
입력 2025-09-26 01:18

노사협의회, 직원 복지 확대 확정
해외 연수 인원도 年 120명 선발

오언석 서울 도봉구청장과 노조 위원들이 지난 24일 '2025 노사협의회'를 마친 뒤 기념사진을 찍고 있다. 도봉구 제공
오언석 서울 도봉구청장과 노조 위원들이 지난 24일 ‘2025 노사협의회’를 마친 뒤 기념사진을 찍고 있다.
도봉구 제공


서울 도봉구는 지난 24일 열린 ‘2025년 노사협의회’에서 직원 복지 확대 방안을 확정했다고 25일 밝혔다.

이번 협약에는 연차 1년 이상~5년 미만 직원을 위한 ‘새내기 도약휴가’를 3일에서 5일로 늘리고, 결혼·출산·생일 축하금 인상, 국외연수 선발 확대(연 80명에서 120명) 등이 담겼다. 또 청사 내 혈압계·인바디 설치, 민원창구 안전벨 확충 등 건강·안전 환경 개선과 동 주민센터 사무실 청소 용역 도입 등 조직문화·소통 강화 방안도 포함됐다.

앞서 구와 전국공무원노동조합 서울지역본부 도봉구지부는 지난달부터 4차례 실무회의를 갖고 이번 합의안을 도출했다. 노조에서 제출한 총 42개 안건 중 22개 안건이 체결됐으며, 미수용 20개 안건에 대해서는 단계적으로 재논의할 예정이다.
오언석 도봉구청장은 “현장의 목소리를 제도에 반영해 건강한 일터를 만드는 것은 곧 친절하고 신뢰받는 행정서비스로 이어진다”며 “합의사항을 차질 없이 이행하고, 남은 과제도 노사와 지속적으로 협의해 직원 행복과 주민 만족을 함께 높이겠다”고 말했다.﻿

유규상 기자
2025-09-26 29면
