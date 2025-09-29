대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“구민과 항상 소통…든든한 동반자로”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-09-29 01:18
입력 2025-09-29 01:18

최경보 중랑구의회 의장

이미지 확대
최경보 서울 중랑구의회 의장
최경보 서울 중랑구의회 의장


3선 의원으로서 제9대 후반기 의장을 맡은 최경보 서울 중랑구의회 의장은 초선 의원들의 열띤 의정활동을 지원하면서도, 재선·정당 간의 조화에도 힘쓰고 있다.

최 의장은 28일 서울신문과의 인터뷰에서 “의회가 젊어지면서, 더욱 유의미한 최선을 다할 수 있었다”고 말했다. 그러면서 최 의장은 “최근 통과된 결혼지원, 군 장병 상해보험 등 생활밀접 조례는 초선 의원 주도로 만들어진 것”이라고 설명했다.

이런 결과는 중랑구의회의 전통인 상호 존중 문화 덕분이라고 했다. 최 의장은 “다선 의원은 초선의 일에 적극 협조하며, 첫 임기인 분들도 언제든 고민을 이야기한다”며 “이러한 어울림 덕에 어려운 현안도 잘 해결해 온 것”이라고 말했다. 중랑구의회 17명 중 초선은 11명이다.

구민과 항상 호흡하겠다는 점도 강조했다. 최 의장은 “구민과의 소통이 의정 활동의 출발점”이라며 “본회의 및 상임위 과정 생중계 이후 구민들의 질의도 적극 답변하고 있다”고 했다.

이어 “앞으로도 구민과 함께 고민하고, 직접 현장을 확인하며, 실질적인 변화를 만들어 가는 의회가 되겠다”며 “언제나 구민과 가까운 든든한 동반자가 될 것”이라고도 했다.
thumbnail - 배너

현안으로는 ‘신내차량기지 이전 및 주변지역 개발’을 꼽았다. 최 의장은 “차량기지 이전을 전제로, 이 일대를 자족형 복합도시이자 친환경 중심지로 조성해야 한다”며 “역세권 연계, 일자리 마련 등 긍정적 결과를 위해서 이해관계자인 다른 자치단체와 지속적으로 협의하고 소통해나가겠다”고 말했다.

유규상 기자
2025-09-29 36면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기