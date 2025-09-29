“의회가 뭉쳐, 구민 삶 책임”

고선재 서초구의회 의장

고선재 서울 서초구의회 의장은 지난 26일 서울신문과의 인터뷰에서 “구민 여러분이 ‘의회가 있어 내 삶이 나아지고 있구나’라고 느낄 수 있도록 끝까지 책임 있는 의정을 펼쳐가겠다”고 밝혔다. 제9대 임기가 이제 1년도 남지 않은 가운데 고 의장은 “남은 1년은 단순한 마무리가 아니라 ‘또 다른 시작’이라고 생각한다”며 “의정은 연속성을 갖고 있기에 마지막 1년은 곧 다음 의정으로 이어지는 출발점이 된다”고 말했다.공직자 출신으로 ‘풀뿌리 행정’을 두루 경험해온 고 의장은 임기가 얼마 남지 않았을 때 자칫 느슨해질 수 있음을 지적하며 ‘느슨해진 거문고의 줄을 고쳐 매듯이 다시 마음을 가다듬는다’는 뜻의 ‘해현경장(解弦更張)의 자세를 강조했다. 그는 “초심을 되새기며 구민의 목소리에 더욱 귀 기울이고, 현장의 작은 불편에도 예민하게 반응하겠다”며 “줄을 다시 매듯 긴장감을 잃지 않고, 구민이 일상에서 체감할 수 있는 성과를 만들어가겠다”고 말했다.서초구는 양재 인공지능(AI)특구와 고터·세빛 관광특구가 함께 지정되는 ‘쌍특구’ 시대를 맞이했다. 고 의장은 “이들 특구가 단순히 선언에 그치지 않고 성공적으로 안착할 수 있도록 필요한 재정적·제도적 지원을 아끼지 않겠다”며 ‘기회는 살리고 낭비는 막는다’는 원칙을 밝혔다. 그는 “그간 의회는 특구 관련 구정질문과 5분 자유발언, 상임위원회 활동 등을 통해 지속적으로 관심을 기울여 왔다”며 “특구의 정착 과정을 꼼꼼히 살피고 점검해 두 특구가 서초의 미래를 이끄는 실질적인 동력이 될 수 있도록 책임을 다하겠다”고 했다.안석 기자