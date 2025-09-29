“다양한 의견 존중…구민 안전 최우선”

송영창 은평구의회 의장

이미지 확대 송영창 서울 은평구의회 의장

2025-09-29 38면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“다양한 목소리를 듣고 합의점을 찾아가는 과정이 구의회의 본질이자 역할입니다.”송영창 서울 은평구의회 의장은 28일 서울신문과의 인터뷰에서 ‘소통’을 가장 중요한 가치로 꼽으며 이같이 말했다. 그는 “의회는 정당이나 이념을 넘어 다양한 의견이 모이는 공간인 만큼 언제나 귀를 열고 서로의 생각을 존중해야 한다”며 “앞으로도 동료 의원들과 활발히 소통하며 의정을 이끌겠다”고 힘줘 말했다.집행부와의 관계에 대해서도 그는 균형과 협력을 동시에 강조했다. 송 의장은 “흔히 두 기관의 관계를 수레바퀴에 비유한다. 균형과 견제가 유지될 때 제대로 굴러가기 때문”이라며 “구민 행복이라는 공동 목표를 위해 집행부와 더욱 긴밀히 협력하겠다. 실제 구의회는 최근 집행부와 함께 ‘무차별대로 축제’를 준비하며 프로그램 기획부터 운영까지 함께하면서 시너지를 낸 바 있다”고 설명했다.송 의장은 의원들을 이끄는 의장인 동시에 지역 발전을 위해 일하는 의원이다. 그가 의정 활동에서 또 하나의 핵심으로 꼽은 가치는 ‘안전’이다. 그는 “재난 대응과 생활 안전은 구의회의 가장 중요한 책무”라며 “구민이 안심할 수 있도록 재해 예방 정책을 꼼꼼하게 점검하고 지원책도 강화하겠다”고 다짐했다.끝으로 그는 “구의회는 언제나 구민의 행복과 이익을 최우선에 두고 있다. 부족한 부분은 쓴소리와 따뜻한 관심으로 채워준다면 더 나은 구의회를 만드는 데 큰 힘이 될 것”이라며 “구민 한 사람 한 사람이 구의 주인이라는 마음으로 모두가 행복한 도시를 만들겠다”고 말했다.임태환 기자