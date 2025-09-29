“현장 중심 의정, 함께 뛰는 의회”

이인식 금천구의회 의장

“지난 14개월 동안 명절을 포함해 사무실에 나오지 않은 날이 14일 정돕니다. 그만큼 금천구는 복지가 섬세하고 문화·체육행사가 많고 주민 자치가 활성화된 곳이죠.”이인식 서울 금천구의회 의장은 28일 서울신문과 인터뷰에서 후반기 의정 활동을 돌이켜보며 이렇게 말했다. 이 의장이 이렇게 쉴 새 없이 뛸 수 있던 건 소통, 공감, 경청을 기본 철학으로 세웠기 때문이다. 사무실에서 가장 잘 보이는 위치에도 세 가지를 적은 글귀를 붙였다.그는 “늘 현장에 답이 있다”고 강조했다. 주 3일에서 주 5일로 경로당 점심 식사를 확대했지만, 경로당을 방문했다가 어르신의 불편도 알게 됐다. 이 의장은 “집과 달리 밥이 고슬고슬하고 외국산 김치가 입맛에 맞지 않는 경우가 있었다”면서 “실무부서와 논의 끝에 개선 방안을 찾았다”고 말했다.서울 자치구 최초의 마을버스 기사 처우 개선 사업으로 이어진 금천구의회 교통환경개선특별위원회는 구의원의 현장 방문에서 시작됐다. 이 의장은 “마을버스 기사가 부족해 언덕이 많은 시흥동 일대는 배차 간격이 30분 안팎으로 늘어난 걸 보고 의원들이 흔쾌히 동참했다”며 “법제처도 모범 사례로 눈여겨본다”고 했다.주민 이동권은 이 의장의 오랜 관심 분야이다. 그는 “구의회에 오기 전부터 관심을 가졌던 금천구청역 보도육교가 연말에 완공된다”며 “금천 발전을 위해 장기적으로 G밸리의 교통망 개선이 우선 과제”라고 했다.이 의장은 ﻿“끝까지 초심을 잃지 않고 구민이 웃을 수 있도록 더욱 봉사하며 미래를 준비하겠다”고 약속했다.김주연 기자