중장년 취업하자! 서초 오늘 ‘점프 어게인’

구직 정보 제공·심리 회복 강의

이미지 확대 전성수 서울 서초구청장

2025-09-30 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 서초구는 중장년의 구직 활동을 지원하기 위해 30일 취업지원 프로그램 ‘점프 어게인’을 개최한다고 29일 밝혔다.우선 구직에 유용한 정보를 공유하는 ‘재취업 특강’이 이날 구청 2층 대강당에서 열린다. 특강에서는 디지털 격차를 좁힐 수 있는 ‘커리어 리부트’ 강의와 구직 활동에 지친 심리를 회복하기 위한 ‘재취업 멘탈 리셋’ 강의가 진행된다.또 구청 1층 로비에서 다양한 부대행사도 운영한다. 취업에 유리한 단정한 이미지를 제시하는 ‘취업 이미지 메이킹 지원부스’, 캘리그라피, 공기정화식물 화분제작 등 ‘재취업 응원 부스’도 마련된다.이날 재취업 특강 참여자를 대상으로 신청자에 한해 소규모 심화 특강도 이어진다. 다음달 13일 서초50플러스센터에서 ‘실전 인공지능(AI) 취업 워크숍’과 ‘실전 마음회복 워크숍’이 진행된다.전성수(사진) 서초구청장은 “재취업을 준비하는 중장년분들이 서초구 취업지원 프로그램을 통해 어려움을 극복하고 인생의 한 단계를 점프할 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 연령별 맞춤형 취업교육 등 좋은 일자리 프로그램들을 계속 확대해 나가겠다”고 말했다.안석 기자