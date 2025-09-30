구로구, 전 직원 대상 ‘기본사회 교육’…“국정 5개년 계획 반영”

이미지 확대 장인홍 서울 구로구청장이 지난 29일 구청 강당으로 ‘국정운영 5개년 계획과 기본 사회’ 교육에 앞서 인사말을 하고 있다.



서울 구로구가 전날 구청 강당에서 전 직원을 대상으로 ‘기본사회 교육’을 진행했다고 30일 밝혔다.이날 교육에는 국정기획위원회 전문위원으로서 현 정부의 국정운영 5개년 계획 수립과 국정과제 발굴에 핵심적인 역할을 한 신영민 박사가 강사로 나서 국정 5개년 계획의 주요 목표와 방향을 설명했다. 또 기본사회 개념과 추진 배경, 지자체의 정책 연계 사례를 소개했다.직원들이 국정 과제와 지역 정책을 이해하고 앞으로 구로형 기본사회 실현을 한층 더 발전시키는 기반이 될 수 있다.장인홍 구로구청장은 “직원들이 국정 5개년 계획과 기본사회에 대한 이해를 넓혀 모두가 구정의 변화를 이끌어가는 주체가 되길 바란다”며 “구민 모두가 공감하고 참여할 수 있는 기본사회 구현에 최선을 다하겠다”고 말했다.또 구는 10월 22일 ‘기본이 튼튼한 구로만들기’를 주제로 시민 토론자 100명과 전문가 토론자 6명이 함께 구로형 기본사회 구현을 위한 대토론회를 열 예정이다.서유미 기자