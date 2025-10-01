양천, 신월종합사회복지관 경로식당 새단장

시설·장비·가구 전면 리모델링

서울 양천구는 ‘신월종합사회복지관 경로식당’의 전면 리모델링을 완료하고 본격 운영에 들어갔다고 30일 밝혔다. 어르신에게 보다 쾌적하고 위생적인 급식 환경을 제공하기 위해서다.신월종합사회복지관 경로식당은 2014년 이후 10년간 지역 취약계층 어르신에게 무료로 음식을 제공해 왔다. 거동이 불편한 어르신에게는 도시락과 밑반찬을 직접 전달하기도 했다.이번 리모델링은 노후화된 시설을 정비하고, 내구연한을 초과한 장비와 가구를 교체하기 위해 추진됐다. 구는 8월부터 9월까지 약 두 달간 ▲바닥 및 천장 보수 ▲배식대·퇴식대 교체 ▲중앙 싱크대·조리대 교체 ▲식탁·의자, 수납장 교체 등 시설을 정비와 내부 인테리어 공사를 진행했다. 특히 낙상 사고 예방을 위해 미끄럼 위험이 있는 기존 타일은 친환경 특수 바닥재로 교체하고, 낡은 전기 배선도 새로 정비했다.구는 지난 26일 경로식당 새 단장을 기념해 재개관식을 열고, 지역 어르신 85명을 초대해 특별식을 대접했다.이기재 양천구청장은 “앞으로도 어르신이 건강한 식생활을 이어갈 수 있도록 정성 어린 한 끼를 대접하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.﻿유규상 기자