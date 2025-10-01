강동 “추석 명절, 취약층도 안전하고 풍성하게”

2~10일 민생·공직 기강 등 대책 가동

서울 강동구는 2일부터 10일까지 9일간 추석 명절 종합대책을 가동한다고 30일 밝혔다.이 기간에 구는 종합상황실과 분야별 대책추진반을 운영하기 위해 총 146명의 직원이 교대로 근무하며 비상상황에 대비한 신속한 대응체계를 유지한다. 아울러 민생·안전·생활·공직 기강 4대 분야 대책을 집중 추진한다.우선 구는 취약계층 돌봄과 민생 안정 강화를 위해 저소득 가구·장애인복지시설 등에 위문품을 전달하고, 결식아동과 어르신을 위한 무료급식 등 취약계층 지원을 강화한다. 올해는 강동종합사회복지관에 경로식당을 새로 열어 더 많은 어르신이 따뜻한 식사를 할 수 있도록 준비한다. 아울러 주민들의 명절 장바구니 물가와 위생 등에 대한 불안을 줄이기 위해 ‘추석 성수품 특별 관리’를 실시한다. 전통시장 등을 대상으로 농·수·축산물의 원산지와 위생 상태는 물론, 가격변동 추이와 가격 표시 등에 대한 집중 점검에 나선다. 친선도시 특산물 직거래 장터와 전통시장 온라인 특별할인판매전에서는 질 좋은 지역 특산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있다.구는 명절 연휴 동안 발생할 수 있는 각종 재난 상황에 대비해 24시간 재난안전종합상황실을 운영한다. 연휴에 앞서 수방 시설, 문화·체육시설·공원 등 다중이용시설, 대형 공사장 등을 대상으로 사전 안전 점검도 실시한다. 이와 함께 연휴 기간 청소상황실과 기동반을 운영해 생활쓰레기 민원 신고에 신속히 대응하며, 주민 이용이 많은 취약지역에는 특별 대청소를 실시한다.안석 기자