AI 역량 키우는 서초… 함께 동화 만들어요

숭실대 협력해 주민 180명 교육
서울 서초구는 지난달 30일 구청에서 일상 속에서 인공지능(AI)을 잘 활용할 수 있게 하기 위한 ‘2025 AI 융합 주민 역량강화 교육’을 개최했다고 1일 밝혔다.
주민 180여명을 대상으로 한 이번 교육은 서초구와 숭실대가 함께 추진하는 지역지능화인재양성사업의 하나로 마련됐다. 빠르게 변화하는 AI 전환 시대에 주민들이 체감할 수 있는 활용 능력과 미래 대비 역량 강화를 목표로 마련됐다.
강연자로 나선 김덕진 IT커뮤니케이션연구소장은 ‘AI가 만든 변화, 내가 준비해야 할 미래’를 주제로 ▲생성형 AI의 최신 흐름과 일상 활용법 ▲AI로 인한 사회적 격차와 교육의 중요성 ▲2030년을 준비하는 핵심 역량 등을 강의했다.
참가자들은 AI를 생활 속에서 활용하는 방법을 ‘아이와 함께 동화 만들기’ 등의 사례로 이해하는 시간을 가졌다. AI 기술 발전에 따른 직업 변화, 윤리적 활용 문제, 창의력의 재정의 등 주민들의 다양한 질문이 쏟아지기도 했다.
서초구는 이번 교육을 계기로 AI에 대한 주민들의 관심과 이해가 크게 높아질 것으로 기대한다.
안석 기자
2025-10-02 20면
