은평서 청년 글로벌 플랫폼 ‘이프위’ 첫발

조직위 출범… 26~29일 컨퍼런스

이미지 확대 지난 2일 열린 청년 주도의 글로벌 의제 플랫폼 ‘이프위(IFWY) 조직위원회’ 출범식에서 김미경 서울 은평구청장 등이 기념촬영을 하고 있다.

2025-10-09 22면

서울 은평구는 청년 주도의 글로벌 의제 플랫폼 ‘이프위(IFWY) 조직위원회’가 지난 2일 공식 출범했다고 8일 밝혔다.이번 출범식은 유엔사회개발연구소(UNRISD), 한양대, 은평구 등이 공동 주최·주관으로 열렸다. 은평구는 “IFWY가 세계 청년들을 연결하는 글로벌 의제 플랫폼으로 자리매김하는 첫걸음”이자 “서울에서 열리는 파이널 컨퍼런스의 성공적 개최를 기원하는 자리”라고 소개했다.IFWY 조직위는 국내외 청년 리더 8명과 국회의원과 교수, 국제기구 전문가 등 시니어 15명 등 총 23명이 세대와 분야를 아울러 협력하게 된다. IFWY는 지난 7월부터 5대륙 6개국 주요 도시에서 지역별 컨퍼런스를 열고 청년 의제를 발굴해 왔다. 오는 26일부터 29일까지 한양대, 은평구에서 열리는 파이널 컨퍼런스에서는 ‘우리의 지속 가능한 미래’를 주제를 두고 토론하고, 은평구에서 선언문을 발표한다.김미경 은평구청장은 “지역사회가 청년과 함께 미래의 해법을 만들어 가야 한다”며 “전 세계 청년들이 IFWY에서 미래를 상상하고, 각 지역에서 정책과 실천으로 은평에서의 선언문을 현실로 만들어 가길 바란다”고 밝혔다.임태환 기자