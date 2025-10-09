노원, 자전거 친화도시로 씽씽씽… 네덜란드와 정책 공유 ‘가속페달’

네덜란드 자전거친선협회 등 만나

오승록 구청장 “탄소중립에 큰 힘”

오승록(맨 왼쪽) 서울 노원구청장이 크리스 브런틀렛 네덜란드 자전거친선협회 국제관계 매니저 등과 함께 지난 2일 공공자전거 따릉이를 타고 중랑천변을 달리고 있다.

2025-10-09 22면

서울 노원구가 지난 2일 방한한 네덜란드 자전거친선협회와 만나 자전거 친화도시 조성을 위한 정책을 논의했다고 8일 밝혔다.오승록 노원구청장은 이날 네덜란드 자전거친선협회, 주한 네덜란드 대사관 측과 서울 최초 도심형 자연휴양림 ‘수락휴’, 당현천 인근 자전거 문화센터 부지를 방문해 자연과 공존을 추구하는 정책을 소개했다. 페이터 반 더 플리트 주한 네덜란드 대사, 크리스 브런틀렛 네덜란드 자전거친선협회 국제관계 매니저 등은 탄소중립 노하우와 선진 자전거 정책 사례를 공유했다.방문단은 서울시 공공자전거 ‘따릉이’도 타고 중랑천을 따라 노원구청으로 이동하면서 자전거 도로 개선 방안에 대해 의견을 나눴다.이번 방문은 지난 1월 네덜란드 위트레흐트에서 구와 협회가 체결한 업무협약의 후속 조치로, 실질적인 정책 교류를 위해 성사됐다. 협회는 세계 각지의 도시와 자전거 중심 교통정책과 인프라 구축에 대해 컨설팅을 전문적으로 수행하는 공공·민간 네트워크다.지난해 자전거 친화도시 선포식과 함께 개최한 국제 심포지엄에도 브런틀렛 매니저가 발제자로 나선 바 있다. 당시 브런틀렛 매니저는 네덜란드 정책 사례를, 한승훈 연구원은 프랑스의 ‘파리 15분 도시’ 프로젝트 등 국제 동향을 소개했다.오 구청장은 “네덜란드는 세계적인 자전거 선진국”이라며 “오늘의 교류가 노원구의 탄소중립 정책과 자전거 친화 도시 조성에 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.서유미 기자