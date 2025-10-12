청년취업사관학교 24호 ‘구로캠퍼스’ 개관...AI 인재양성

이미지 확대 서울시 중구 청년취업사관학교 인공지능(AI) 특화캠퍼스 교실.



서울시는 인공지능(AI)·디지털 분야 실무형 청년 인재를 양성하는 기관인 청년취업사관학교 24호 구로캠퍼스를 연다고 12일 밝혔다.청년취업사관학교 구로캠퍼스는 오는 13일 구로구 오류2동 서울시 50플러스 남부캠퍼스 지하 1층에서 개관한다. 청년취업사관학교는 AI·디지털 분야 인재를 양성하고 일자리를 연계하기 위해 시가 조성한 기관이다. 2021년 영등포 캠퍼스를 시작으로 서울 전역에 23개 컴퍼스가 있다. 누적 취업률은 75%에 달한다.구로캠퍼스에서는 제조업과 IT산업이 공존하는 지역 특성을 반영해 ‘AI 활용 데이터분석 취업캠프’와 ‘AI 활용 프로덕트 매니저 양성 과정’ 등 2개 실무중심 AI 융합과정을 운영한다.올해는 총 60명의 청년을 선발해 실무·멘토링·프로젝트를 결합한 직무 맞춤형 교육을 제공할 계획이다. 과정별로 전문가와 잡코디네이터가 상주해 1대 1 포트폴리오 코칭, 모의 면접, 취·창업 멘토링을 지원한다.시는 다음달 중랑캠퍼스 개관으로 ‘1 자치구 1 캠퍼스’ 체계를 완성할 예정이다. 마포·중구·종로 3곳의 청년취업사관학교는 AI 특화캠퍼스로 개편돼 3기에 걸쳐 300명의 AI 인재를 육성할 계획이다. 현재 2기가 진행 중이다.주용태 시 경제실장은 “구로는 제조와 IT가 융합된 산업 기반이 탄탄한 지역으로, 청년취업사관학교 구로캠퍼스가 현장 실무 중심의 AI 인재 양성 거점이 될 것”이라고 기대했다.서유미 기자