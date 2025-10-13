광진구, 자취할 때 나만의 필수템 공유해요

이미지 확대 김경호 서울 광진구청장이 청년정책홍보전에서 청년들과 인사하고 있다.



광진구 제공

서울 광진구가 다음달 15일부터 24일까지 ‘광진청년, 자취 꿀팁을 부탁해’ 온라인 이벤트를 연다고 13일 밝혔다.이번 이벤트는 청년들이 가지는 현실적 정책수요를 파악하고 청년과 효율적인 소통을 위해 마련했다.평소 자취생활하면서 알게 된 다양한 꿀팁과 꿀템을 공유한다. 돈관리 및 절약비법, 방 구하기 및 부동산 방문 요령, 청소와 요리 노하우 등을 광진구 청년포털 게시판에 쓰면 된다.이벤트 참여자 중 15명을 선정해 의견을 청취한다. 다음달 6일에 화양생활지원센터에서 열리는 ‘청년소통 현장 구청장실’에 초청해 청년정책 정보를 제공하고 생활불편 및 건의사항을 듣는다. 행사에 참여한 15명의 청년에게 2만원 상당의 선물을 증정한다.김경호 광진구청장은 “많은 청년들이 청년포털에 들러 일상생활에 도움이 되는 자취 꿀팁을 얻어가시길 바란다”며 “앞으로도 청년들의 행복한 미래를 위해 실질적인 도움이 되는 정책을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.서유미 기자