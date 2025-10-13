용산구, 오는 16일 용산글로벌교육지원센터 문 연다

이미지 확대 서울시 용산구 용산글로벌교육지원센터.



서울 용산구가 오는 16일 남영역 역세권 청년안심주택에 ‘용산글로벌교육지원센터’을 열고 본격 운영을 시작한다고 13일 밝혔다.센터는 지역 내 초·중·고 학생과 학부모를 대상으로 맞춤형 교육 프로그램을 제공하며 국제화 시대에 걸맞은 미래 인재 양성을 위한 지역 교육의 핵심축으로 자리매김할 예정이다.센터는 316㎡ 규모로 프로그램실 3개, 휴게실, 다목적실, 상담실 등 공간으로 꾸렸다. 이곳에서는 단순한 학습 지원을 넘어 종합형 교육 거점으로 진학 상담, 자기주도 학습, 인성·주도력 교육 등을 제공한다.민간위탁 방식을 채택, 센터장 1명과 직원 3명 등 전문 인력을 상시 배치해 학생들에게는 체계적인 교육 서비스를 제공한다.구는 이번 개관을 용산이 미래교육의 중심지로 도약하는 상징적 출발점으로 삼고, 서울시·교육청·지역 학교와 협력해 교육격차를 해소하고 글로벌 인재 육성을 실현하는 ‘용산형 교육혁신 모델’을 확산해 나갈 계획이다.박희영 용산구청장은 “세계와 협력하고 소통할 줄 아는 진정한 국제 인재를 키워내 용산이 대한민국 미래 교육의 중심이자 글로벌 교육도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 했다.서유미 기자