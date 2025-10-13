서대문구, 가을철 ‘댕냥이’ 광견병 예방접종 지원

이미지 확대

서울 서대문구가 야외활동이 많아지는 가을철 광견병을 예방하기 위해 이달 16일부터 31일까지 ‘광견병 예방접종’을 지원한다고 13일 밝혔다.구는 광견병 발생 예방과 구민 건강 증진을 위해 올가을 1900마리 분량의 백신을 지원한다. 시술료 1만원만 부담하면 된다.접종 대상은 생후 3개월 이상의 반려견과 반려묘로 소유주가 서대문구 내 가까운 동물병원에 직접 방문해 접종시키면 된다.반려견은 동물등록이 돼 있어야 지원 가능하다. 내장형 동물등록이 돼 있지 않은 경우에는 외장형 칩 또는 등록번호가 표기된 인식표나 동물등록증을 지참해야 한다.관내 동물병원은 서대문구청 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다. 이성헌 서대문구청장은 “반려동물과 구민 건강을 위해 반려견·반려묘 소유주분들의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.서유미 기자