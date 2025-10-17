서대문구 ‘대한민국 SNS 대상’ 기초지자체 부문 대상

공식 캐릭터, 중고거래 앱, 숏폼, SNS 서포터즈 등 활용

이미지 확대 이성헌 서울 서대문구청장이 16일 대한민국 SNS 대상 시상식 자치구 부문 대상을 받고 기념사진을 찍고 있다.



서대문구 제공

서울 서대문구가 16일 ‘대한민국 SNS 대상’에서 전국 기초지자체 자치구 부문 대상을 수상했다고 17일 밝혔다.대한민국 SNS 대상은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원 등이 후원하는 SNS 분야 국내 최고 권위의 상이다.유튜브, 블로그, 페이스북 등 SNS 활용 현황을 종합 평가해 국민과 활발히 소통하는 기업과 공공기관을 시상하며 올해는 137개 기업과 기관이 경쟁을 펼쳤다.심사는 SNS 활용지수를 통한 정량평가(30%), 심사위원 평가(40%), 전문가 평가(20%), 사용자 투표(10%) 등을 종합해 이뤄졌다.구는 구 공식 캐릭터 ‘서치’를 활용해 구민들과 가깝고 친근하게 소통하고 특히 올해부터 중고거래 앱을 활용, 구민 생활과 밀접한 소통 채널을 구축해 신속 정확하게 구정 소식 전달해 온 점이 높은 평가를 받았다.또한 기관장이 발로 뛰는 현장 중심 콘텐츠, 트렌드와 감성을 더한 구정 홍보 숏폼, 구민 삶의 질을 높이는 라이브 명사특강 등을 구청 유튜브 채널에 담아온 것도 수상의 주요 사유가 됐다.아울러 구민이 직접 취재해 다양한 콘텐츠를 제공하는 ‘SNS 서포터즈’ 운영과 각 홍보 채널의 특성을 살린 발 빠른 재난 안전 상황 전파 등도 호평을 받았다.이성헌 서대문구청장은 “서대문구 SNS 채널에 보내주신 많은 관심과 성원에 감사드리며 앞으로도 더욱 다양한 콘텐츠로 구민 행복 200%에 도움이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.서유미 기자