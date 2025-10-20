메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“주민 옆에 서는 의회 역할 할 것”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-10-20 00:21
입력 2025-10-20 00:21

남연희 성동구의회 의장

이미지 확대
남연희 성동구의회 의장
남연희 성동구의회 의장


“성동구의 큰 흐름을 살피며 구민을 위한 균형과 조화를 이끌어가겠습니다.”

3선 의원으로 제9대 후반기 서울 성동구의회를 이끄는 남연희 의장은 지난달 29일 서울신문과의 인터뷰에서 “남은 임기 동안 의장으로서 통합의 중심에 서서 의원 간 화합을 이끌겠다”고 말했다.

남 의장은 성동구의회의 장점으로 “상생과 협력의 문화”를 꼽았다. 그는 “의회는 독립기관이지만 구청과 늘 같은 방향으로 걸어왔고, 정책 추진에서도 경쟁이 아닌 협조로 성동 발전에 힘을 보태고 있다”고 했다.

또 그는 “의회의 역할은 결국 주민 곁에 서는 것”이라며 “시장·경로당 등 현장을 직접 찾아야, 손님이 없어 한숨을 쉬는 상인 등 어려움을 말하는 구민들과 만날 수 있다”고 덧붙였다.

실제로 이날 오전 남 의장은 성동구 추석 맞이 대청소 행사에 참석한 데 이어 오후에는 지역 시장을 찾아 상인들을 격려했다.

남 의장은 “‘성동에 살아요’라는 말을 누구나 빠짐없이 누릴 수 있도록 언제나 현장에서 함께할 것”이라고 했다.

그러면서 남 의장은 “정치는 곧 봉사이고, 봉사 역시 정치라는 신념으로 일해왔다”며 “무엇보다 구민이 평안하고 큰 사고 없이 잘 지내는 게 가장 큰 바람”이라고 말했다.

지난해 후반기 의회가 개원하며, 새로 신설된 정책지원팀은 가시적인 성과를 내고 있다.


thumbnail - 배너

그는 “정책지원관이 보강되면서 의원들의 조례 발의나 5분 자유발언의 질이 높아졌다”며 “의정의 전문성과 실효성이 한층 강화됐다”고 평가했다.

유규상 기자
2025-10-20 34면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기