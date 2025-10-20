“주민 옆에 서는 의회 역할 할 것”

남연희 성동구의회 의장
“성동구의 큰 흐름을 살피며 구민을 위한 균형과 조화를 이끌어가겠습니다.”
3선 의원으로 제9대 후반기 서울 성동구의회를 이끄는 남연희 의장은 지난달 29일 서울신문과의 인터뷰에서 “남은 임기 동안 의장으로서 통합의 중심에 서서 의원 간 화합을 이끌겠다”고 말했다.
남 의장은 성동구의회의 장점으로 “상생과 협력의 문화”를 꼽았다. 그는 “의회는 독립기관이지만 구청과 늘 같은 방향으로 걸어왔고, 정책 추진에서도 경쟁이 아닌 협조로 성동 발전에 힘을 보태고 있다”고 했다.
또 그는 “의회의 역할은 결국 주민 곁에 서는 것”이라며 “시장·경로당 등 현장을 직접 찾아야, 손님이 없어 한숨을 쉬는 상인 등 어려움을 말하는 구민들과 만날 수 있다”고 덧붙였다.
실제로 이날 오전 남 의장은 성동구 추석 맞이 대청소 행사에 참석한 데 이어 오후에는 지역 시장을 찾아 상인들을 격려했다.
남 의장은 “‘성동에 살아요’라는 말을 누구나 빠짐없이 누릴 수 있도록 언제나 현장에서 함께할 것”이라고 했다.
그러면서 남 의장은 “정치는 곧 봉사이고, 봉사 역시 정치라는 신념으로 일해왔다”며 “무엇보다 구민이 평안하고 큰 사고 없이 잘 지내는 게 가장 큰 바람”이라고 말했다.
지난해 후반기 의회가 개원하며, 새로 신설된 정책지원팀은 가시적인 성과를 내고 있다.
그는 “정책지원관이 보강되면서 의원들의 조례 발의나 5분 자유발언의 질이 높아졌다”며 “의정의 전문성과 실효성이 한층 강화됐다”고 평가했다.
