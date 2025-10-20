메뉴
“민원해결 새 길…대안 찾아낼 것”

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-10-20 00:21
입력 2025-10-20 00:21

김성철 용산구의회 의장

이미지 확대
김성철 서울 용산구의회 의장
김성철 서울 용산구의회 의장


“대규모 정비사업으로 변화하고 있는 용산구에서 민원 해결의 패러다임을 바꾸고 싶습니다.”

김성철 서울 용산구의회 의장은 19일 서울신문과 만나 ‘해결하고 싶은 과제’에 대해 “이해득실에 따라 첨예한 갈등을 툭 터놓고 이야기하고 전문가 해법도 도출할 수 있는 민원해결센터가 필요하다”며 이같이 말했다.

초선인 김 의장은 동부이촌동에서 신혼살림을 시작해 30년 가까이 살고 있다. 김 의장은 “구도심인 용산구는 국제업무지구, 재개발·재건축 정비사업으로 빠르게 변화하고 있고 지금의 결정 하나하나가 살기 좋은 용산을 결정짓는 중요한 일”이라며 “부동산 업계에서 근무했던 전문성을 발휘해 관련 갈등을 조정하고 대안을 찾아가는 데 최선을 다하겠다”고 했다.

그는 주요 성과로 공사가 진행 중인 국가철도공단과 경부선 원효가도교 개량 공사에서 하부도로를 기존 왕복 4차로에서 5차로로 확장하는 방안을 끌어낸 것을 꼽았다. 김 의장은 “교통체증이 심한 곳에서 90년 전 차폭을 지금까지 유지하는 것을 국가적인 낭비”라며 “1년여 동안 주민과 함께 국민권익위원회에 탄원서를 제출하는 등 노력을 기울였다”고 했다.


김 의장은 구의회 운영방향에 대해 “사무국 직원이 자발적으로 일할 수 있도록 편안한 환경을 만들어 줄 의무가 있다”며 “권위를 내려놓고 편안한 소통 방식을 추구하고 있다”고 했다. 이어 “용산구가 서울의 중심지로 거듭날 수 있도록 언제나 구민의 고민에 귀를 기울이며 함께 고민하겠다”고 했다.

서유미 기자
2025-10-20 35면
