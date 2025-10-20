“민원해결 새 길…대안 찾아낼 것”

김성철 용산구의회 의장

이미지 확대 김성철 서울 용산구의회 의장

2025-10-20 35면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“대규모 정비사업으로 변화하고 있는 용산구에서 민원 해결의 패러다임을 바꾸고 싶습니다.”김성철 서울 용산구의회 의장은 19일 서울신문과 만나 ‘해결하고 싶은 과제’에 대해 “이해득실에 따라 첨예한 갈등을 툭 터놓고 이야기하고 전문가 해법도 도출할 수 있는 민원해결센터가 필요하다”며 이같이 말했다.초선인 김 의장은 동부이촌동에서 신혼살림을 시작해 30년 가까이 살고 있다. 김 의장은 “구도심인 용산구는 국제업무지구, 재개발·재건축 정비사업으로 빠르게 변화하고 있고 지금의 결정 하나하나가 살기 좋은 용산을 결정짓는 중요한 일”이라며 “부동산 업계에서 근무했던 전문성을 발휘해 관련 갈등을 조정하고 대안을 찾아가는 데 최선을 다하겠다”고 했다.그는 주요 성과로 공사가 진행 중인 국가철도공단과 경부선 원효가도교 개량 공사에서 하부도로를 기존 왕복 4차로에서 5차로로 확장하는 방안을 끌어낸 것을 꼽았다. 김 의장은 “교통체증이 심한 곳에서 90년 전 차폭을 지금까지 유지하는 것을 국가적인 낭비”라며 “1년여 동안 주민과 함께 국민권익위원회에 탄원서를 제출하는 등 노력을 기울였다”고 했다.김 의장은 구의회 운영방향에 대해 “사무국 직원이 자발적으로 일할 수 있도록 편안한 환경을 만들어 줄 의무가 있다”며 “권위를 내려놓고 편안한 소통 방식을 추구하고 있다”고 했다. 이어 “용산구가 서울의 중심지로 거듭날 수 있도록 언제나 구민의 고민에 귀를 기울이며 함께 고민하겠다”고 했다.서유미 기자