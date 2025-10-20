재개발로 지역 인프라 확충… 예산 낭비 사례 공개해 ‘알뜰 구정’ 주도

동대문구의회를 이끄는 사람들

2025-10-20 36면

제9대 서울 동대문구의회는 지역을 누구보다 잘 아는 의원들로 구성돼 있다. 의정의 전문성을 책임지는 상임위원회는 운영위원회와 행정기획위원회, 복지건설위원회 등 3개 위원회로 구성돼 있으며 모두 초선 의원들이 위원장을 맡고 있다.김학두 부의장은 6대 의회에 이어 9대 의회에 재입성한 재선 의원이다. 김 부의장은 대규모 재개발로 상전벽해를 이룬 이문1·2동의 지역인프라 확충을 위한 행보에 힘써왔다는 평가를 받는다.의회 살림살이를 책임지는 최영숙 운영위원장은 의회 운영의 효율성을 높여왔다. 아울러 ‘동대문구 예산 절감 및 낭비 사례 공개 등에 관한 조례’ 등을 주도하며 구정 살림살이에도 관심을 기울여왔다.김세종 행정기획위원장은 자영업자 출신으로 코로나19 시기 자영업자를 대상으로 한 과도한 거리두기 규제를 계기로 정치에 입문했다. 1990년생인 그는 당선 때 나이가 31세로, 동대문구의회 역대 최연소 의원이라는 타이틀을 갖고 있다.최 위원장과 김 위원장은 동대문구 공무원노동조합이 주관한 ‘2025년 구의원 의정활동 평가’에서 ‘베스트 구의원‘으로 나란히 뽑힌 바 있다. 노조 의정활동 평가는 6급 이하 직원들을 대상으로 한 설문조사를 통해 이뤄지며 의정 수행, 행정이해도, 소통능력 등을 평가한다.안태민 복지건설위원장은 전반기 때 복지건설위 부위원장을 맡았다가 후반기에는 위원장으로 역할을 이어가고 있다. 전반기에서는 녹지공간 조성 연구단체 등을 이끈 바 있다.안석 기자