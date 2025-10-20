“청량리역 GTX 출입구 늘릴 것”

이태인 동대문구의회 의장
제9대 서울 동대문구의회 전·후반기를 이끌고 있는 이태인 의장은 19일 서울신문과의 인터뷰에서 “후반기 의회 남은 임기 동안 가장 중요한 것은 구민을 중심에 둔 의정활동을 펼치는 일이라고 생각한다”며 “이를 위해 의원들과 함께 끊임없이 소통하며 다양한 의견을 열린 자세로 받아들이고 구민이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어내는 정책을 발굴해 나가겠다”고 말했다.
이 의장은 지역 현안을 해결하는 데 최선을 다하겠다며 “후반기 의회를 구민에게 의미 있는 성과를 남기는 시기로 만들겠다”고 했다. 주요 지역 현안과 관련, 그는 청량리역 수도권광역급행철도(GTX) 출입구 추가 설치와 장안동 동대문 구민행복센터 착공 등을 언급했다.
이 의장은 “청량리역 GTX B·C 노선 신설은 현재 계획된 출입구가 왕산로 쪽에만 있어 전농동과 답십리 지역 주민들이 큰 불편을 겪을 것으로 예상된다”며 “또 국토교통부는 출입구 추가 설치 비용을 동대문구에 전가하려는 입장을 고수하는데 GTX가 서울 시민과 수도권 주민 전체를 위한 광역철도임을 고려할 때 비용은 국가가 책임지고 추진해야 한다”고 주장했다.
그는 “동대문 구민행복센터 건립 사업이 늦어져서는 안 된다”며 “임기 내에 반드시 구민행복센터 착공이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 했다.
이 의장은 “집행부에 대한 감시와 견제라는 의회 본연의 역할을 끝까지 충실하게 이행하겠다”며 “동시에 구민의 삶을 개선하는 데 필요한 사안에 대해서는 집행부와 건설적으로 협력하겠다”고도 강조했다.
안석 기자
2025-10-20
