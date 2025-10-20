“늘 구민 곁에서 의회 질적 도약”

정재천 동작구의회 의장

“새로운 청사는 단순한 공간의 변화를 넘어, 구민 곁으로 가까이 다가가겠다는 의지이자 약속입니다.”정재천 서울 동작구의회 의장은 19일 서울신문과의 인터뷰에서 34년 만에 이전한 신청사의 의미를 강조하며 이같이 말했다. 그는 “열린 공간에서 구민과 더욱 활발히 소통하며 의정 활동의 질적 도약을 이뤄내겠다”며 “초심으로 돌아가 투명하고 개방적인 의정을 펼쳐나갈 것”이라고 힘줘 말했다.정 의장은 구의회의 가장 큰 강점으로 ‘전문성’과 ‘열정’을 꼽았다. 그는 “초선과 젊은 의원 비중이 높아 의회 전체에 활기가 넘친다”라며 “올해에만 ESG 연구회, 부실 공사 방지, 재정 연구모임 등 5개의 의원 연구단체가 활발히 활동하며 정책 전문성을 높이고 있다”고 설명했다. 그러면서 서울시 자치구 최초로 도입한 ‘입법영향평가’ 제도는 조례의 실효성을 과학적으로 점검해 ‘일하는 의회’의 면모를 보여주는 대표적인 사례라고 덧붙였다.집행부와의 관계에 대해서는 ‘견제와 협력’이라는 원칙을 분명히 했다. 정 의장은 “구민의 뜻을 대변하는 대의기관으로서 집행부에 대한 견제와 감시 역할을 충실히 수행할 것”이라면서도 “구민의 삶에 도움이 되는 정책이 효율적으로 추진될 수 있도록 계획 단계부터 긴밀히 소통하고 협력하겠다”고 강조했다.끝으로 정 의장은 “높은 물가와 경제적 어려움으로 힘든 시기를 보내는 구민들께 막중한 책임감을 느낀다”며 “주요 정책만큼이나 현장의 작은 목소리를 세심하게 챙기는 생활밀착형 의정활동으로 구민에게 신뢰받는 의회가 되겠다”고 다짐했다.임태환 기자