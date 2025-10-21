노원구, 어르신 대상 MBTI 상담…“세대 잇는 마음 대화”

이미지 확대 서울 노원구 제공

서울 노원구가 지역 내 만 65세 이상 어르신을 대상으로 오는 24일부터 ‘엠비티아이(MBTI) 집단상담 프로그램’을 운영한다고 21일 밝혔다. 성격유형 검사를 통해 어르신이 스스로를 이해하고, 타인과의 관계를 회복하도록 돕기 위해 기획됐다.MBTI는 개인의 성격유형을 16가지로 분류해 자아 이해와 타인과의 관계를 분석하는 심리검사다. 최근에는 젊은 세대뿐 아니라 중·장년층과 노년층의 심리상담에서도 널리 활용되고 있다. 구는 이러한 흐름을 반영해, 노년기에 필요한 자아 인식과 정서적 소통의 기회를 제공한다는 취지다.상담은 노원어르신상담센터에서 매주 금요일, 4회에 걸쳐 진행된다. 참여 인원은 10명이다.첫 회기에서는 인생의 한 장면이 담긴 사진을 통해 각자의 이야기를 나누며 성향을 탐색하고, 두 번째 회기에서는 서로 다른 성격유형을 이해하며 관계의 다양성을 배우게 된다. 세 번째 회기에서는 삶의 타임라인을 그려 과거와 현재를 되짚고, 마지막 회기에서는 변화된 자아를 기반으로 나에게 맞는 노년의 계획을 세운다.신청은 오는 23일까지 노원어르신상담센터로 가능하다. 모든 참가자는 상담 시작 전 MBTI 성격유형 검사를 진행한다.한편, 노원어르신상담센터는 자치구 최초로 구가 직접 운영하는 전문 상담기관이다. 주요 상담 주제는 배우자 사별, 은퇴 이후의 상실감, 가족갈등, 전쟁 트라우마 등으로, 모든 상담은 전문상담사가 10회 과정으로 무료 진행한다.오승록 노원구청장은 “MBTI 집단상담이 어르신들이 자신을 돌아보고 서로의 차이를 이해하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 정서 회복과 사회적 관계 형성을 돕는 다양한 상담 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.서유미 기자